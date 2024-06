Ważne informacje dla podróżnych z Dolnego Śląska. Z Wrocławia m.in. do Świnoujścia i Szklarskiej Poręby wkrótce będzie można dojechać pociągami Kolei Dolnośląskich, a w niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy przewoźnika.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od niedzieli, 9 czerwca, będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich.

Pociągiem znów do Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby

Podróżni ponownie pojadą bez przesiadek do Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. Bezpośrednie połączenie do "stolicy" Karkonoszy i górskiego kurortu to efekt zakończenia remontu XIX-wiecznego tunelu kolejowego w Trzcińsku.

Po oddaniu tunelu do użytkowania czas przejazdu pociągu pomiędzy stacjami Wrocław Główny i Jelenia Góra skrócił się do ok. 2 godz. i 15 minut, a najszybszy pociąg Kolei Dolnośląskich na tym odcinku, KD Sprinter Książ, pokona tę trasę nawet w 1 godz. i 51 minut - podkreślił rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.

Z Dolnego Śląska nad Bałtyk

Po przerwie wracają też letnie połączenie regionalnego przewoźnika nad Bałtyk. Przejazd z Wrocławia do Świnoujścia pociągiem Kolei Dolnośląskich zajmuje 5 godz. i 13 minut.

Połączenie ruszy 22 czerwca. Pociągi z Wrocławia będą kursować w sobotę, a ze Świnoujścia w niedzielę.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów

W wakacyjnym rozkładzie jazdy czekają na pasażerów również utrudnienia. Od 9 czerwca do 31 sierpnia będą prowadzone prace remontowe na odcinku Wrocław Psie Pole - Trzebnica. W tym okresie pomiędzy Trzebnicą a Pasikurowicami będzie kursować autobusowa komunikacja zastępcza.

Od 14 czerwca do 18 czerwca planowane są prace na odcinku Lubin - Rudna Miasto. W nowym rozkładzie uwzględniono także zamknięcie ruchu kolejowego na odcinku Jawor - Rogoźnica, na linii kolejowej 137. Potrwa ono od 22 lipca do 15 października.