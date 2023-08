Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu skontaktowanie się z obecnym właścicielem obiektu. Zakład, po tym jak został zamknięty, sprzedano. O sprawie zawiadomiono już prokuraturę.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który zapewnił, że służby są na miejscu i aktywnie działają, by usunąć szkodliwe materiały. "Teren, na którym składowane są beczki należy do byłej drukarni Opako. Będę informował o dalszym postępowaniu w tej sprawie" - napisał prezydent.