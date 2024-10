49-latek ugodził nożem siedzącego na osiedlowym murku innego mężczyznę, a następnie uciekł do swojego mieszkania. Do zdarzenia doszło we Wrocławiu. Jeden z policjantów dostał się do mieszkania, wchodząc przez okno. Sprawca został zatrzymany. Grozi mu długa odsiadka w więzieniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W czwartek policja poinformowała, że na numer alarmowy zadzwonił wrocławianin, który poinformował o tym, że siedzący z nim na osiedlowym murku siostrzeniec został ugodzony nożem w brzuch przez nieznanego mężczyznę. Na szczęście pomoc medyczna została udzielona mu bardzo szybko. Funkcjonariusze udali się na miejsce, gdzie miało dojść do całego zdarzenia. Tam, rozmawiając ze świadkami, ustalili wiek, rysopis oraz miejsce zamieszkania wskazanego sprawcy. Drzwi mieszkania, w którym miał przebywać 49-latek, były zamknięte. Jeden z mundurowych, widząc uchylone okno, postanowił wejść przez nie, wspinając się po budynku. Funkcjonariuszom udało się zarejestrować zatrzymanie mężczyzny. Wideo youtube Po dokładnym sprawdzeniu okolic bloku znaleziono nóż. Zabezpieczono także inne dowody w tej sprawie. 49-latek trafił do aresztu. Grozi mu długoletnie więzienie.