11 tysięcy domów jednorodzinnych zniszczyła lub w różnym stopniu uszkodziła powódź w południowo-zachodniej Polsce. Z najnowszych danych resortu spraw wewnętrznych i administracji wynika też, że straty dotyczą też 2150 budynków wielorodzinnych. W sumie na zasiłki wypłacono już 357 milionów złotych. Te pieniądze trafiły do 73 tysięcy rodzin.

Zniszczenia po powodzi w Stroniu Śląskim / Bartłomiej Paulus / RMF FM

Rząd na pomoc dla powodzian przeznaczył dotąd w sumie 970 mln 467 tys. zł - poinformował w czwartek w Sejmie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, odpowiadając na pytanie posłów Polski 2050 dotyczące wsparcia dla gmin i przedsiębiorców dotkniętych powodzią.

Wiceminister Leśniakiewicz powiedział, że według danych resortu uszkodzonych, w różnym stopniu, jest 11 tys. budynków jednorodzinnych i 2150 budynków wielorodzinnych.

Pomoc dla powodzian

Leśniakiewicz podkreślił, że MSWiA jest odpowiedzialne za jeden pakiet pomocowy, skierowany przede wszystkim do rodzin, które zostały dotknięte skutkami powodzi.

Powodzianom przyznawany jest:

jednorazowy zasiłek powodziowy - do kwoty 2 tys. zł,

zasiłek celowy tzw. pomoc doraźna w wysokości 8 tys. zł

zasiłek do 1 tys. zł w odniesieniu do tych gospodarstw, które wymagają osuszania i zwiększonego poboru energii elektrycznej.

Rząd zdecydował także o przyznawaniu zasiłku na odbudowę budynków gospodarczych (do 100 tys. zł), jak również na odbudowę budynków mieszkalnych (do 200 tys. zł).

Wiceminister poinformował, że według danych z 16 października, rząd przeznaczył na ten cel w sumie 970 mln 467 tys. zł, a z pomocy skorzystało prawie 73 tys. rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Z tej kwoty 357 mln 250 tys. zł to środki przeznaczone na zasiłki powodziowe i celowe.

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego otrzymali pomoc w wysokości 132,5 mln zł, a województwa opolskiego - 189 mln 750 tys. zł.

Natomiast województwo śląskie na ten cel, na zasiłki właśnie 8 tys. i 2 tys., przeznaczyło już 26 milionów złotych - wymieniał Leśniakiewicz.

Odnosząc się do pytania o środki przeznaczone na odbudowę i remont obiektów, wyjaśnił, że aktualnie trwa ocena skutków zdarzeń, które miały miejsce, i ocena poziomu uszkodzenia obiektów.

Pomoc dla przedsiębiorców

Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros odniósł się do pomocy udzielonej przedsiębiorcom. Zapewnił, że od 5 października, czyli dnia wejścia w życie specustawy powodziowej, ZUS przystąpił do obsługi świadczenia interwencyjnego. Pierwsze wypłaty nastąpiły 11 października - była to transza w wysokości 3 mln 792 tys. zł. Druga transza - z 16 października - wyniosła 4 mln 790 tys. zł. Trzecia, która planowana jest na czwartek, 17 października, ma wynieść 4 mln 319 tys. zł.

Łącznie wpłynęło już 395 wniosków o świadczenie interwencyjne na kwotę łączną 58 mln zł. To są dane na 15 października z ZUS - dodał.