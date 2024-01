Nieznani sprawcy zdewastowali mur okalający Kościół Pokoju w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Namalowali symbole nazistowskie i hasła znieważające premiera Donalda Tuska. Prokuratura wszczęła postępowanie. Świątynia jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kościół Pokoju w Świdnicy / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w sobotę (13 stycznia). Sprawa dewastacji zabytku trafiła do prokuratury. Służby poinformowały, że zabezpieczono m.in. monitoring, który ma pomóc w identyfikacji sprawców. Przesłuchany został także proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, do której należy kościół.

Poszukiwania sprawców trwają. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Wysokie zagrożenie karą wynika z uszkodzenia tego cennego dla dziedzictwa kultury zabytku. Sprawdziliśmy i ten mur jest wpisany jako zabytek na prezydencką listę pomników historii - przekazał prok. Marek Rusin z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.

Napisy nie zostaną zamalowane od razu. Nim to się stanie, konieczna jest konsultacja z Konserwatorem Zabytków, który nadzoruje zabytek.

Kościół Pokoju jest największą drewnianą świątynią z okresu barokowego w Europie. Od 2001 roku wpisany jest na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, a od 2017 nadano mu status Pomnika Historii.