Lodowisko na placu Zebrań Ludowych na własność, nadanie imienia żyrafie w gdańskim ZOO czy rejs Oceanografem to tylko niektóre licytacje związane z Gdańskiem, które są częścią zbliżającego się 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

/ Fundacja Gdańska / Materiały prasowe

W ostatnią niedzielę stycznia ponad 1 tys. wolontariuszy będzie kwestować na ulicach Gdańska. Tegoroczny finał WOŚP odbędzie się pod hasłem: "Tu wszystko gra OK!", a zebrane pieniądze dedykowane będą zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Ruszyły charytatywne aukcje związane z Gdańskiem. Do wylicytowania jest m.in. nadanie imienia nowej żyrafie w gdańskim ZOO. Jak zapewniają władze ogrodu "to wyjątkowe uprawnienie połączone z możliwością zostawienia trwałego śladu w historii ogrodu".

Na aukcjach wylicytować można także rejs statkiem naukowo-badawczym R/V Oceanograf, przeznaczonym do badań środowiska Morza Bałtyckiego. Podczas rejsu dr Jakub Idczak zademonstruje możliwości statku, w tym specjalistycznej aparatury pomiarowej wykorzystywanej w badaniach morza. Dodatkowo rejs odbędzie się nad wrakiem zalegającym na dnie Zatoki Gdańskiej, co będzie okazją do rejestracji danych hydroakustycznych ukazujących położenie zatopionej jednostki.

Wylicytować będzie można też m.in mecz tenisa z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, podwójne zaproszenie do loży miasta na koncert Dawida Podsiadło, a także godzinę użytkowania lodowiska na placu Zebrań Ludowych na wyłączność lub z grupą 200 osób, znajomych lub nieznajomych.

Tak jak w zeszłym roku, miasteczko wolontariuszy zlokalizowane będzie na ul. Elektryków, a zaraz obok klubu B90 odbędą się koncerty. Podczas finału wystąpią: Natalia Przybysz i zespół De Mono, a także gdański zespół Majestic i wokalistka Seeme. Tradycyjnie tuż przed g. 20.00 wypuszczone zostanie "światełko do nieba".