Środki odurzające ukryte w pudełkach z plastikowymi klockami do zabawy przejęła straż graniczna na lotnisku w Pyrzowicach (woj. śląskie). Znajdowały się one w przesyłce, która została nadana przez 36-latka z woj. opolskiego.

/ Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego /

O interwencji poinformowała śląska straż graniczna (SG).

Środki odurzające i broń palna

Jak informuje SG, sprawa rozpoczęła się od przejęcia na terenie magazynu firmy kurierskiej, znajdującego się w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, przesyłek adresowanych do Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii - zawierały one znaczne ilości środków odurzających w postaci opioidowych tabletek przeciwbólowych. Środki były ukryte wewnątrz pudełka wśród plastikowych klocków do zabawy. Zostały one zakupione za pośrednictwem tzw. Darknetu.

Funkcjonariusze straży granicznej ustalili dane osoby nadającej przesyłki. Jest nim 36-letni mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (woj. opolskie).

Podczas działań na terenie jego posesji przejęto kilkaset tabletek z grupy leków narkotycznych oraz innych środków odurzających, znaczne ilości ziela konopi innych niż włókniste, a także broń palną.

Część tabletek znajdowała się w już przygotowanych do wysyłki paczkach, które miały zostać nadane poza teren Polski. Zabezpieczono także gotówkę w kwocie 20 tys. złotych.

Tymczasowy areszt dla 36-latka

Straż graniczna zatrzymała 36-latka. Usłyszał on zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Zastosowano wobec niego również poręczenie majątkowe w kwocie 40 tys. złotych.

Łączna wartość czarnorynkowa zatrzymanych farmaceutyków oraz narkotyków to około 300 tys. zł.