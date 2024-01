Bardzo trudne warunki panują w górnych partiach Karkonoszy i obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Temperatura odczuwalna wynosi nawet do -20 stopni Celsjusza - podała w Grupa Karkonoska GOPR.

Karkonosze / Shutterstock

W ciągu ostatniej doby w Karkonoszach intensywnie padał śnieg i wiał silny zachodni wiatr. Jak podaje GOPR znaczne zagrożenie lawinowe występuje na większości stromych stoków, w miejscach, gdzie śnieg jest transportowany i odkładany przez wiatr.

Tzw. "deski śnieżne" w wielu miejscach mają więcej niż 1,5 m i zdeponowane są na starej, zmrożonej pokrywie lub na deskach powstałych w ostatnich dobach.

"Pokrywa jest niestabilna, a do wyzwolenia lawiny może dojść pod naciskiem pojedynczego narciarza" - ostrzega GOPR.

Zagrożenie występuje głównie na stronach zawietrznych, ale może również miejscowo występować na stronach nawietrznych. Poniżej 1200 m n.p.m. wpływ wiatru jest znacznie mniejszy a pokrywa jest równomierniej rozłożona.

W Karkonoszach wieje wiatr zachodni, który w szczytowych partiach osiąga prędkość do 20 m/s. Temperatura powietrza wynosi -8 stop. C., ale temperatura odczuwalna to ok. -20 stopni Celsjusza.

Warunki w wyższych partiach bardzo trudne, szlaki są nieprzetarte, mogą występować ponad metrowe zaspy.