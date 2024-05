W środę rano Rosja przeprowadziła atak powietrzny na dużą skalę na ukraińską stolicę. Oprócz Kijowa - celem był również Lwów - informuje agencja Reutera. W wyniku ukraińskiego ataku rakietowego na bazę paliwową w okupowanym przez Rosjan Ługańsku we wtorek późnym wieczorem, co najmniej 5 osób odniosło rany. W płomieniach stanęły zbiorniki z paliwem. Uszkodzone zostały okoliczne domy. Środa jest 805. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia.

