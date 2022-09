Samorząd województwa dolnośląskiego otrzyma 120 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę obwodnic: Bolesławca, Obornik Śląskich i Boguszowa-Gorców.

Bolesławiec - jedno z miast, które zyska obwodnicę / Shutterstock

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski poinformował, że dofinansowanie rządowe wynosi od 60 do 70 proc. kosztów inwestycji. Budowa trzech obwodnic będzie kosztować ponad 200 mln zł, z tego 120 mln zł będzie pochodziła z budżetu państwa - mówił Przybylski.

Podkreślił, że samorząd Dolnego Śląska chce walczyć z wykluczeniem transportowym. Poprzez przejmowanie linii kolejowych i ich rewitalizacje, ale również przez budowę dróg wojewódzkich - mówił. Inwestycje w infrastrukturę drogową to przede wszystkim bezpieczeństwo, a także poprawa komfortu w codziennym życiu. Cieszę się również, że oprócz finansowania unijnego oraz środków z budżetu województwa, udało nam się pozyskać na tego typu inwestycje pokaźne wsparcie rządowe - dodał.

W ramach dzisiejszej umowy przekażemy ponad 120 milionów złotych. Te trzy inwestycje będą wsparte środkami z Funduszu Rozwoju Dróg. To kolejny przykład na to, że rząd aktywnie angażuje się we wspieranie inwestycji samorządowych i lokalnych - mówił Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dotycząca obwodnic Bolesławca i Obornik Śląskich, a w Boguszowie-Gorcach ogłoszony jest już przetarg na wykonawcę inwestycji.

II etap budowy obwodnicy Bolesławca to inwestycja warta 64,6 miliona złotych, a przyznane dofinansowanie sięga 60 procent wartości, czyli 38,7 miliona złotych. Zaplanowano budowę północno-wschodniej obwodnicy miasta o długości około 5,9 km z ciągiem pieszo-rowerowym. Inwestycja pozwoli na wprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany miejscowości, co ograniczy hałas i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Aktualnie trwają prace projektowe - wybrano optymalny wariant przebiegu dla planowanego odcinka obwodnicy oraz złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Dzięki obwodnicy Obornik Śląskich skomunikowane zostaną trasy A4 i S5. Jej wartość to 68,7 miliona złotych, a 60-procentowe dofinansowanie oznacza przyznanie 41,2 miliona złotych. Zadanie obejmuje nowy odcinek drogi o długości ok. 6,3 km zaczynający się przed skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 340 z istniejącą drogą gminną w pobliżu miejscowości Jary. Powrót na istniejący odcinek DW 340 nastąpi przed miejscowością Wilczyn dzięki nowemu rondu. Prace projektowe rozpoczęły się w marcu tego roku, a ich zakończenie planowane jest na czwartym kwartale 2023.

Warta 66 milionów złotych obwodnica Boguszowa-Gorców warta otrzyma największe, bo 70 procent dofinansowania, czyli aż 46,2 miliona złotych. W ramach zadania zaplanowano budowę obwodnicy o długości ok. 4,5 km. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe.