Zostawcie nasz Eko Park! Nie dla wycinki pod ulicę "nowo-Gierdziejewskiego" - pod takim hasłem mieszkańcy warszawskiego Ursusa zbierają podpisy pod petycją. Władze miasta planują wycinkę 200 drzew i likwidację jednego hektara istniejącego parku pod plany budowy drogi, która zdaniem mieszkańców, nie ma sensu.

Eko-Park na warszawskim Ursusie / Magdalena Grajnert / RMF FM

To absurd! Mamy wyciąć stare drzewa, poprowadzić drogę, wyciąć 200 drzew po to, żeby przenieść drogę, w której miejscu wybudujemy nowy park - mówi reporterce RMF FM jeden z protestujących mieszkańców.

To absurdalny plan, tym bardziej że dwupasmowe ulica, która zostanie poprowadzona, dojdzie do ulicy, która jest wąska i która absolutnie nie ma żadnej przepustowości - dodaje przeciwna pomysłowi kobieta.

"To jedyne miejsce w okolicy, gdzie można odpocząć"

Mieszkańcy nie rozumieją intencji urzędników. Wskazują, że pieniądze przeznaczone na niechciany przez nich remont można przeznaczyć np. na szkoły, szpitale czy przychodnie. Ja przychodzę tutaj na spacer z psem, to jedyne miejsce w okolicy, gdzie można odpocząć i przyjść po pracy. Nie wyobrażam sobie, że to miejsce zostanie przecięte ulicą - powiedział w rozmowie z reporterką RMF FM młody mieszkaniec Ursusa.

Ludzie są zaniepokojeni po niedawno rozstrzygniętym przetargu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (SZRM) na budowę ul. Posag 7 Panien od ul. Taylora do Gierdziejewskiego oraz budowę ul. "nowo-Gierdziejewskiego" prowadzącej od ul. Posag 7 Panien do ul. Jagiełły.

Jednocześnie zaślepione zostaną “stara" ulica Gierdziejewskiego i Warszawska. Protestujący chcą zignorowania zapisów planu miejscowego i zamiast budowania "nowej" Gierdziejewskiego, wykorzystania jej starego przebiegu. Ma to ocalić 200 starych drzew rosnących w Eko Parku.

Mieszkańcy Ursusa przeciwni zmianom / Magdalena Grajnert / RMF FM

Dwie zakorkowane ulice pakujemy w jedną. No to ja nie wiem, jak burmistrz to uzasadnia, że z dwóch zrobimy jedną i będzie luźniej. Bo na moje to wynika, że będzie raczej ciaśniej, że ten korek się jeszcze bardziej rozciągnie - usłyszała w Ursusie reporterka RMF FM.

Usłyszałem w urzędzie: "mógł pan przyjść i się wypowiedzieć dziesięć lat temu". Ale ja chciałbym teraz! A co z młodymi ludźmi, którzy 10 lat temu mieli 15 lat? Arogancja władzy tutaj jest znana od lat, właśnie tak wygląda dialog z mieszkańcami - wskazuje jeden z protestujących. Wycinanie parku, który przecież wszystkim nam jest potrzebny, jest bez sensu - mówi z kolei mężczyzna, który jest współorganizatorem protestu. Po prostu plany trzeba zmienić. I bardzo liczymy na to, że prezydent Rafał Trzaskowski pochyli się nad tą petycją i wysłucha głosu mieszkańców - dodaje.

Sytuacja jak u Barei

Niewesoła konkluzja mieszkańców Ursusa jest taka, że sytuacja z przebudową przypomina filmy Barei.

Drogę damy na miejscu parku, park na miejscu drogi. To, gdzie damy jezioro? - zastanawiała się kobieta rozmawiająca z RMF FM.

Mieszkańcy planują w poniedziałek zamknąć zbiórkę podpisów i złożyć petycję do stołecznego ratusza . W petycji czytamy m.in.: "Wierzymy, że wspólnie skłonimy SZRM i władze Warszawy do zmiany zdania. Wystarczy zmiana projektu - co na tym etapie nadal nie będzie kosztowało wiele - oraz skorzystanie ze specustawy drogowej, aby ocalić nasz Eko Park".

Eko-Park na warszawskim Ursusie / Magdalena Grajnert / RMF FM

Eko Park został otwarty w 2018 roku. Koszt budowy wyniósł blisko 10 mln zł, z czego 70 proc. pokryło dofinansowanie unijne, a 30 proc. środki miejskie.