350 osób ewakuowano z pociągu PKP Intercity relacji Olsztyn-Kraków. Skład Orłowicz ma 3 godziny opóźnienia. Powód? Wypadek na torach.

Strażacy ewakuowali 350 osób z wagonów pociągu PKP Intercity relacji Olsztyn-Kraków o nazwie Orłowicz. W miejscowości Czachówek (woj. mazowieckie) doszło dziś około godz. 8.15, do wypadku na torach.



Dostaliśmy zgłoszenie o osobie poszkodowanej pod pociągiem PKP Intercity relacji Olsztyn-Kraków. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej. Przybyły zespół pogotowia ratunkowego stwierdził zgon - poinformował mł. bryg. Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie.

Pociągiem podróżowało 350 pasażerów. Strażacy pomogli im opuścić skład. Z uwagi na to, że stał on poza peronem, używali drabin - powiedział Darmofalski.



Dodał, że podróżni przenieśli się do nowego, podstawionego przez kolej pociągu i dalej mogą kontynuować podróż. Jak przekazują strażacy, żaden z pasażerów nie został poszkodowany.



Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu. Pociąg Orłowicz ma 180 minut opóźnienia. Pozostałe mazowieckie pociągi mogą notować do 15 minut opóźnień - podają kolejarze.