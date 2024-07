Policja może też zadecydować o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.



Jeśli zostanie podjęta decyzja o zamknięciu Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego, na objazdy zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii: 102, 125 i 202 będą kursowały ul. Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 - Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką. Z kolei autobusy E-1 nie dojadą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, ale Wybrzeżem Szczecińskim do mostu Świętokrzyskiego i nim do stacji Centrum Nauki Kopernik.



Po koncertach, około godziny 23.00, policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a. Wtedy na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i autobusy: 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.



Jeżeli zostanie wyłączony ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego, zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski.