Skwer pomiędzy ul. Łowicką, Wiktorską i Jana Józefa Lipskiego na warszawskim Mokotowie otrzymał imię Wojciecha Młynarskiego. W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny wybitnego tekściarza.

Pierwsza żona Wojciecha Młynarskiego Adrianna Godlewska (L), syn Wojciecha Młynarskiego, muzyk Jan Młynarski (C) i córka Wojciecha Młynarskiego, dziennikarka Agata Młynarska (P) na uroczystości / Tomasz Gzell / PAP

Przez ponad 26 lat Wojciech Młynarski mieszkał z rodziną na ul. Łowickiej. Tu są nasze korzenie, tak silne jak korzenie tych drzew, które widzimy - powiedziała Agata Młynarska - córka autora tekstów takich piosenek jak "W Polskę idziemy", "Jesteśmy na wczasach" czy "W co się bawić". Chcę bardzo podziękować za to, że miasto, przyjaciele, wszyscy docenili, że jednym z najważniejszych korzeni, z których wyrastamy, jest kultura, jest słowo, jest tradycja i jest ciągłość. Bez niej po prostu nas nie ma - dodała. Cieszę się ogromnie, że z tych okien wyglądają ludzie, którzy już teraz zawsze będą wiedzieli o tym, że to jest skwer Wojciecha Młynarskiego. Taty, który chodził tędy po mnie do szkoły - wspominała.

Jan Młynarski / Tomasz Gzell / PAP

Jan Młynarski zauważył, że w okolicy bawi się bardzo dużo dzieci. Jak dodał, sukcesem będzie, gdy choć część z nich zada sobie pytanie, kim był jego ojciec, Wojciech Młynarski.

Magda Umer / Tomasz Gzell / PAP

W minikoncercie towarzyszącym uroczystości wzięły udział Magda Umer oraz Alicja Majewska w towarzystwie Włodzimierza Korcza. Ponadto na scenie wystąpił Jan Młynarski wraz z Gabą Kulką, Piotrem Zawrockim oraz Wojtkiem Traczykiem. Można było usłyszeć takie utwory z repertuaru Wojciecha Młynarskiego jak "Jeszcze w zielone gramy" czy "Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę".

Pierwsza żona Wojciecha Młynarskiego Adrianna Godlewska (L), syn Wojciecha Młynarskiego, muzyk Jan Młynarski (2L), radna m.st. Warszawy Anna Nehrebecka (2P), wiceprezydentka m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra (P) i córka Wojciecha Młynarskiego, dziennikarka Agata Młynarska (C)

Wojciech Młynarski urodził się 26 marca 1941 roku w Warszawie. Był autorem ponad 2 tys. tekstów piosenek różnego typu - lirycznych, ballad, "obrazków obyczajowych", piosenek "szlagwortowych" i songów politycznych. Część z nich wykonywał osobiście. Niektóre jego utwory na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Zmarł 15 marca 2017 roku.