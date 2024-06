W sobotę w ramach akcji Twoje fajne miasto w RMF FM nasze mobilne studio stanie na rynku w Człuchowie. To miasto, w którym – jak mówią nam mieszkańcy - można pozwiedzać i odpocząć. Na miejscu będziecie mogli zobaczyć, jak powstają Fakty RMF FM, ale też wygrać gadżety w piłkarskich konkursach. Wyjaśnimy też, dlaczego Człuchów nazywa się "lawendowym miastem Północy".

Dlaczego warto spotkać się z nami w Człuchowie?

Dzień po meczu naszej reprezentacji na Euro 2024 z Austrią znajdziecie nas na rynku w Człuchowie. Na miejscu będzie nasza fotobudka 360. Stanie bramka, gdzie będziecie mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkursie rzutów karnych. Od godz. 10 wszyscy, którzy odwiedzą nasze mobilne studio, będą mogli wziąć udział w wielu grach i konkursach, związanych z trwającymi mistrzostwami Europy.

Człuchów leży w południowej części województwa pomorskiego. Miasto otulone jest czteroma jeziorami, na których tętni życie. W naszym mobilnym studiu będziemy rozmawiać z kajakarzami, pływakami i żeglarzami.

W Człuchowie wyjątkowy jest zamek, ale też prawie 900-letnia parafia, jeziora, parki. Jest co zwiedzić i gdzie odpocząć - mówi nam jeden z mieszkańców.

Mamy cztery jeziora. Teraz jesteśmy nad Rychnowskim, które jest dość głębokie. Dobrze się na nim trenuje. Zawsze jest możliwość schować się, żeby nie wiało. Jeżeli zbierze się większy wiatr, płyniemy na inne jezioro i bezpiecznie kontynuujemy trening - opowiadał naszemu reporterowi Łukasz Imianowski, trener MKS "Polstyr".

W Człuchowie mieszka wielu utalentowanych sportowców, z którymi również będziemy rozmawiać w czasie naszej wizyty w tym mieście. To m.in. mistrzowie kraju w kajakarstwie i smoczych łodziach, znane na całą Europe akrobatki ćwiczące pod czujnym okiem Pauliny Przyborowskiej czy mistrz świata w kulturystyce z 2019 r. - Marcel Przyszylak.

Atrakcje, z których słynie Człuchów

W wakacje od 20 lat w Człuchowie organizowany jest Polish Boogie Festival. To święto muzyki, tańca, mody i motoryzacji. Impreza ma być ukłonem w stronę wspaniałych lat 40., 50. i 60. Boogie-woogie, blues czy rockabilly płynie uczestnikom w żyłach.

W ostatnim czasie w Człuchowie wyremontowano kompleks turystyczny na plaży nad Jeziorem Rychnowskim. To świetne miejsce do spędzania wolnego czasu. Park linowy, pole do minigolfa czy wypożyczalnia sprzętu wodnego to część atrakcji, która tam teraz jest. Co ważne, powstały tam też stanowiska dla camperów.

Nie można zapomnieć o zamku z XIV w., którego wieże widać z człuchowskiego rynku. W czasach świetności był to jeden z największych zamków w państwie krzyżackim.

Wokół Człuchowa są wzgórza morenowe, gęsto porośnięte lasami. Wśród nich przebiegają różne szlaki. Jednym z nich jest szlak pielgrzymkowy - Droga Świętego Jakuba. Sam św. Jakub jest patronem miasta.

Czekamy na Was na rynku w Człuchowie w sobotę od 10:00 do 15:00. W naszym żółto-niebieskim miasteczku rozegramy Euro. Do wygrania będzie wiele gadżetów. Jeżeli chcecie zobaczyć pracę w radiu od kuchni i marzycie o tym, aby usłyszały Was miliony - bądźcie z nami!