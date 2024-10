"Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wygrałby Rafał Trzaskowski' - powiedział Marcin Duma, prezes pracowni badawczej IBRiS, podczas Porannej rozmowy w RMF FM. Jak dodał, dziś kandydat PiS nie jest w stanie wygrać wyborów prezydenckich. Według Marcina Dumy, "start Donalda Tuska w wyborach prezydenckich mógłby dojść do skutku i mógłby te wybory wygrać. Donald Tusk umocnił swoją pozycję, m.in. dzięki zarządzaniu sytuacją powodziową czy sceptyczną polityką migracyjną. Jest silną figurą polityczną."

"Dziś wygrałby Trzaskowski"

Jak dodał, dziś kandydat PiS nie jest w stanie wygrać wyborów prezydenckich.



Według Marcina Dumy, "start Donalda Tuska w wyborach prezydenckich mógłby dojść do skutku i mógłby te wybory wygrać. Donald Tusk przez ostatnie dwa miesiące umocnił swoją pozycję, m.in. dzięki zarządzaniu sytuacją powodziową czy sceptyczną polityką migracyjną."

Donald Tusk jako silny człowiek polskiej polityki bardzo urósł w oczach wyborców - w stosunku do tego, co widzieliśmy rok temu czy w stosunku do innych kandydatów. Im jego wizerunek jest silniejszy, tym bardziej blado wyglądają jego rywale polityczni - ocenił Duma.

"Sondaże to nie poprawiacze opinii"

Wydaje się, że sondaże dają czasem takie małe szczęście politykom. Raz jednym, raz drugim. Pamiętajmy, że sondaże to nie są poprawiacze nastroju. Chociaż taką funkcję zdają się sprawować - powiedział Marcin Duma.

Jak podsumowuje badacz opinii, z tą radością w najbliższym czasie może być różnie.

