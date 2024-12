W noc sylwestrową wolontariusze będą szukali zbłąkanych zwierząt zarówno w Warszawie i na terenie gmin ościennych. Sylwestrowy Patrol Animalsów pomoże zwierzętom przestraszonym wybuchami petard i fajerwerków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sylwestrowy patrol tworzą wolontariusze z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals oddział w Warszawie i Służby Ratownictwa Specjalnego Animal Rescue. W akcję włączyło się stołeczne schronisko dla zwierząt Na Paluchu oraz Ekopatrol Straży Miejskiej.

Robimy tak naprawdę to, co robimy zawsze, czyli pomagamy zwierzętom zbłąkanym czy potrąconym, ale kładziemy większy nacisk na naszą obecność w terenie - powiedział w rozmowie z PAP prezes SRS Animal Rescue Dawid Fabjański. Dodał, że w tym roku "animalsi" będą mieli w gotowości cztery samochody z obsadą minimalnie dwóch osób.

Fabjański wyjaśnił, że mniejszy problem z zagubionymi zwierzętami jest w Warszawie czy dużych miastach, które mają straż miejską i Ekopatrol, ale problem jest w gminach ościennych. My pomagamy sprawdzić czip i szukamy właściciela, a także jeśli zwierzę jest ranne udzielamy mu pomocy i zawozimy do lecznicy - wyjaśnił.

Zaznaczył, że jeszcze jest czas, jeśli pies się stresuje, by pójść do lekarza weterynarii po pomoc. Należy też pozwolić zwierzęciu schować się w miejscu, w którym chce, zasłonić okna i np. głośniej włączyć telewizor lub radio. Zwierzęta domowe są przyzwyczajone do tych dźwięków i nie zwrócą uwagi, że jest głośniej, a może to spowodować, że nie usłyszą wybuchów petard i fajerwerków.

Z psami trzeba wyjść wcześniej. Podkreślił, że bardzo ważną rzeczą jest czipowanie zwierząt, a także wyposażanie ich w adresatki. Kluczową rzeczą jest też to, by czip był zarejestrowany, żeby dane były aktualne (szczególnie numer telefonu) i niezastrzeżone w bazie.

Zaapelował, by odpalać fajerwerki o północy w noc sylwestrową, a nie kilka godzin wcześniej czy później. Będzie to trwać około 10 minut. To czas kiedy zwierzęta wytrzymają bez problemu - dodał.

W przypadku znalezienia zagubionego, rannego, przestraszonego zwierzaka należy skontaktować się z numerem interwencyjnym OTOZ723 300 200, numerem interwencyjnym ARP 792 112 222, numerem interwencyjnym schroniska Na Paluchu 22 846 02 36 w. 1 lub w granicach miasta ze strażą miejską 986.

Jeśli w gminie nie ma straży miejskiej, kontakty do lekarzy weterynarii, schronisk czy organizacji zajmujących się pomocą zwierzętom, mają komisariaty policji. Ewentualnie w sytuacji kryzysowej można dzwonić na numer alarmowy 112.

W Warszawie dyżur będzie trwał od godziny 18.00 (31 grudnia) do 3.00 rano (1 stycznia). Sylwestrowy patrol działa też przez cała noc w województwie pomorskim.