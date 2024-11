W poniedziałek na Stadionie Narodowym odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Szkocji. Od godziny 18.30 wyłączona z ruchu będzie Saska Kępa.

/ Shutterstock

Polska zagra ze Szkocją w poniedziałek o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Stołeczny ratusz podkreślił, że na mecz najlepiej dojechać komunikacją miejską. "Metro kursuje co kilka minut. Nieopodal stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Sprawny dojazd zapewnią również tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego oraz autobusy" - zaznaczył magistrat.

Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji miejskiej

W godz. 18.30-20.45 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz jednośladów. Autobusy będą tu kursowały podstawowymi trasami.

Również od godz. 18.30 do końca meczu - w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego - autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

W przypadku zamknięcia ulic: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii 102, 125, 135, 146, 147 i 202.

Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką w kierunku Lubelskiej oraz Falenicy i Starej Miłosny.





Komunikacja miejska po zakończeniu meczu

Po zakończeniu meczu, ok. godz. 22.30, z ronda Waszyngtona uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 w kierunku Bokserskiej oraz Gocławia i Nowodworów. Po meczu kibiców odwiozą dodatkowe pociągi metra jadące w kierunku Bemowa i w stronę Bródna.

Więcej będzie też tramwajów. Na trasie między al. Zieleniecką a Metrem Młociny przewiozą pasażerów dodatkowe składy linii 26, a więcej "dziewiątek" będzie jeździło między Gocławkiem i Ratuszową-Zoo oraz P+R Al. Krakowska i placem Starynkiewicza (po stronie Śródmieścia).

Po zakończeniu meczu, ok. godz. 22.30, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona (decyzję o tym podejmuje policja), na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.

Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9, 22 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli Plac Starynkiewicza. Po stronie praskiej 9 i 24 będą jeździły na Ratuszową-Zoo, natomiast 22 w pętli do i z ronda Wiatraczna. Pasażerowie będą mogli skorzystać także z autobusów linii zastępczej Z-9 - autobusy będą jeździły między Wiatraczną a pl. Zawiszy przez Trasę Łazienkowską.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Autobusy linii 146 i 147 jadące w kierunku Dworca Wschodniego nie skręcą w lewo na rondzie Waszyngtona, ale pojadą prosto al. Zieleniecką.

"Pasażerowie jadący tymi autobusami w stronę Falenicy lub Starej Miłosny powinni pamiętać, że autobusy linii 146 i 147 zawrócą na Targowej w stronę al. Zielenieckiej i tak dojadą do ronda Waszyngtona albo, jeżeli ta zawrotka będzie zamknięta, to pojadą dalej w stronę Dworca Wileńskiego i zawrócą na wysokości ulicy Brzeskiej. Stamtąd przez Targową, Kijowską i al. Zieleniecką dotrą do ronda Waszyngtona i dalej pojadą już swoimi stałymi trasami" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN są uprawnieni do darmowego przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, Szybka Kolej Miejska) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej ZTM oraz bezpłatnego korzystania z parkingów Parkuj i Jedź, od 18 listopada od godz. 6, do 19 listopada, do godz. 1.