Łazienki Królewskie i ogrody Pałacu Króla Jana III Sobieskiego zamknięte do odwołania. Powodem są silne podmuchy wiatru, które mogły spowodować uszkodzenia drzew.

Łazienki Królewskie / Shutterstock

Muzea poinformowały o zamknięciu parków w mediach społecznościowych.



Ze względów bezpieczeństwa - na skutek silnych podmuchów wiatru mogących powodować powtórne obłamania konarów i gałęzi - ogrody Muzeum Łazienki Królewskie są zamknięte do odwołania - napisało muzeum.



Wyjaśniono, że nawałnica, która przeszła nad Warszawą 13 lipca, uszkodziła na niespotykaną dotąd skalę (ok. 100 wykrotów i złomów) drzewostan w ogrodach Łazienek.

Cześć drzew została osłabiona, więc przy silnych podmuchach wiatru może dochodzić do wtórnych obłamań konarów i gałęzi. W tej sytuacji spacer po zalesionych alejkach może być niebezpieczny. Decyzja o czasowym zamknięciu łazienkowskich ogrodów jest podyktowana względami bezpieczeństwa, prosimy zatem naszych gości o wyrozumiałość - dodało muzeum.



Zamknięte dla zwiedzających są również obiekty w Łazienkach.



Jesteśmy zmuszeni zamknąć park wilanowski do odwołania. Nasi pracownicy starają się jak najszybciej usunąć połamane drzewa i konary, ale to wymaga czasu. Muszą także sprawdzić, które drzewa mogą stanowić zagrożenie i również je zabezpieczyć. Prosimy o wyrozumiałość - napisało wilanowskie muzeum.



Poinformowało też, że pałac w Wilanowie jest otwarty.