Budowa nowego buspasa wzdłuż ul. Głębockiej w Warszawie rozpocznie się jutro (26 lipca). Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

26 lipca rozpocznie się budowa nowego buspasa wzdłuż ul. Głębockiej w Warszawie. Na odcinkach z jednym pasem ruchu jezdnia zostanie poszerzona, wymieniona zostanie też nawierzchnia całego odcinka drogi.



Nowy buspas na ul. Głębockiej powstanie w obu kierunkach. W stronę Bródna na odcinku od przystanku "CH Targówek" 03 do ul. Kondratowicza. W drugą stronę zacznie się za skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborską i zakończy na wysokości przystanku.

W związku z budową buspasa, w sobotę około godziny 22, jezdnia ul. Głębockiej od ronda przy Trasie Toruńskiej do wjazdu na teren centrum handlowego zostanie zwężona o jeden pas. Na rondzie będzie jeden pas do jazdy prosto i jeden do skrętu w lewo.

W kolejnym etapie ul. św. Wincentego od Malborskiej do Kondratowicza zostanie zwężona. Kierowcy w każdym kierunku pojadą jednym pasem. Z ul. św. Wincentego na osiedla po obu stronach drogi będzie skręt tylko w prawo.



Przy budowie buspasa na ulicach Głębockiej i św. Wincentego wybudowany zostanie też osobny pas do skrętu w prawo w ul. Malborską i wydłużony prawoskręt na drogę dojazdową do centrum handlowego Atrium Targówek.



Jak zapowiada wykonawca prac budowlanych, pasażerowie powinni pojechać buspasem jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji to ok. 14,3 mln zł.