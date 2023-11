"Takie zaangażowanie publiczności w opisywanie fotografii sprawia, że możemy szybciej udostępnić część naszych zbiorów" - tak o najnowszej akcji Muzeum Warszawy w rozmowie z RMF FM mówi Karolina Puchała Rojek, kierowniczka działu Centrum Fotografii w muzeum. Już 27 listopada ruszy wielka akcja społecznego opisywania fotografii, podczas którego będzie można pomóc w opracowaniu ponad 5 tysięcy archiwalnych zdjęć.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak czytamy na stronie muzeum: "Każdy z nas dysponuje indywidualną pamięcią o przeszłości. Nierzadko spotykamy się z tym, że to właśnie nasza publiczność przekazuje nam fascynującą wiedzę na temat historii naszego miasta czy obiektów z naszej kolekcji. Dlaczego więc nie zaprosić ich do pracy nad naszym wspólnym dziedzictwem?".

Do tej akcji wybraliśmy nigdy wcześniej niepokazywane i nigdy wcześnie nieopisane zdjęcia z naszej muzealnej kolekcji. To przede wszystkim czarno-białe fotografie Warszawy z lat 40. i 50. ubiegłego wieku - wyjaśnia w rozmowie z RMF FM Karolina Puchała-Rojek, kierowniczka działu Centrum Fotografii Muzeum Warszawy.

To fotografie dokumentujące zniszczenia Warszawy i jej odbudowę po II wojnie światowej autorstwa m.in. Leonarda Jabrzemskiego, Alfreda Funkiewicza, czy Edwarda Hartwiga - jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów. Na identyfikację czekają również kolorowe slajdy z czasu transformacji stolicy w latach 90. XX wieku jego autorstwa - dodaje Karolina Puchała-Rojek.

Na czym polega akcja?

27 listopada zostanie uruchomiona platforma: https://velehanden.nl/, na której będzie można zobaczyć i opisać wybrane zdjęcia. Akcja jest pomyślana jako gra - za opisane zdjęcia uczestnicy będą zdobywać punkty, które następnie będą mogli wymienić na nagrody.

Najważniejsze, żeby podać miejsce, w którym zrobiono fotografię, np. skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Foksal. Jeśli znamy numer budynku, to też oczywiście go podajmy. Tak samo jeśli znamy datę albo osoby, które znajdują się na zdjęciu. Wszystko to będzie punktowane - zachęca kierowniczka Centrum Fotografii.

Spotkanie ze specjalistą od ikonografii

W ramach akcji 2 grudnia o godz. 14:00 w Kinie Syrena odbędzie się spotkanie ze specjalistą od ikonografii Piotrem Głogowskim.

Opowie on wszystkim chętnym o metodach pracy z archiwalnymi zbiorami.