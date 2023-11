To wydarzenie pozwoli dokładnie przyjrzeć się historii opisanej w słynnym "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. W sobotę w krakowskich Bronowicach odbędzie się coroczne osadzenie Chochoła.

Muzeum Krakowa zaprasza by wspólnie uczcić ważną dla genezy "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego rocznicę ślubu Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla.





W najbliższą sobotę odbędzie się coroczne osadzenie Chochoła. Jak się okazuje, miało to być wydarzenie jednorazowe, a weszło na stałe do miejscowej tradycji.

Ta uroczystość ma taki już swój stały rytm, przedstawiamy sceny z "Wesela" jest czytana też poezja no i przede wszystkim następuje ten obrzęd, w którym nasza róża jest osłaniania na zimę. Natomiast po osadzeniu Chochoła - od godz. 15 do 18 jest możliwość zwiedzania Rydlówki, co pół godziny w takich grupach. Wtedy Rydlówka ożyje i będziemy starali się odtworzyć te sceny z Wesela, goście weselni będą siedzieć wokół stołów, w izbie tanecznej spróbujemy zatańczyć - mówi nam Joanna Zdebska-Schmidt, kierownik Rydlówki - oddziału Muzeum Krakowa.



Uroczystość rozpocznie o godz. 11 weselny korowód sprzed Stodoły Bronowickiej, a barwny orszak ulicami dawnych Bronowic Małych odtworzy dawne zwyczaje.

Dwie godziny później nastąpi wspomniane Osadzenie Chochoła.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale już na samo zwiedzanie obiektu, ze względu na ograniczone miejsce, konieczna jest rezerwacja wejściówek.

Program:

11.00 Korowód weselny - start spod Stodoły Bronowickiej, ul. Pod Strzechą 16C

13.00 "Osadzanie Chochoła", Rydlówka, ul. Włodzimierza Tetmajera 28

15.00-18.00 - Zwiedzanie performatywne, Rydlówka, ul. Włodzimierza Tetmajera 28

Organizatorzy zachęcają wszystkich do przybycia w strojach krakowskich lub w strojach nawiązujących do ludowych wzorów.