Podziemny parking na 150 miejsc powstaje przy starówce w Oświęcimiu. Rzecznik tamtejszego magistratu Katarzyna Kwiecień poinformowała PAP, że inwestycja będzie gotowa pod koniec 2024 roku. Jej koszt wynosi około 29 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Inwestycja przy ul. Bulwary spełni dwa zadania. Jedno związane jest ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych na Starym Mieście; w podziemnym, dwukondygnacyjnym parkingu będzie ich 150. Wtedy będziemy mogli podjąć decyzję o korekcie ruchu na samym rynku; wyłączyć część miejsc do parkowania, aby przeznaczyć je pod inne funkcje. Drugie dotyczy stworzenia nowego, atrakcyjnego miejsca spotkań i organizacji imprez z pięknym widokiem na Sołę - oznajmił prezydent miasta Janusz Chwierut.



Katarzyna Kwiecień powiedziała, że budynek podziemnego parkingu już stoi. Wykonawca pracuje przy obiekcie zaplecza, w którym znajdą się toalety i windy. Miejska inwestycja nada Staremu Miastu nowy wygląd. Wszystko za sprawą ciekawie zaprojektowanej przestrzeni, która będzie wykorzystywana do organizacji imprez. Będzie przypominała otwarty amfiteatr otoczony zielenią - wyjaśniła.



Kwiecień dodała, że parking jest wkomponowany w obecną skarpę. Jego dach będzie częścią zielonych tarasów, czyli ścieżek wraz z ławeczkami, które podczas wydarzeń plenerowych będą pełniły funkcję widowni. Przewidziano też część usługową. Planowane są nowe aranżacje zieleni. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w środku znajdą się stanowiska do ładowania akumulatorów w samochodach elektrycznych.



Koszt budowy to około 29 mln zł. Na zagospodarowanie tego miejsca miasto pozyskało 13 mln zł z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Całość będzie gotowa pod koniec 2024 roku - podała rzecznik magistratu.



Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r. po konflikcie wokół centrum handlowego nieopodal murów byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które budowała prywatna spółka. Jest skierowany do samorządów rejonu Oświęcimia. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz, a także wsparcie w rozwiązaniu problemów, dotyczących między innymi infrastruktury. Obecnie realizowana jest jego szósta edycja obejmująca lata 2021-2025.