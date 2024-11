Tona klefedronu - narkotyków wartych ponad 43 miliony złotych - została przejęta w powiecie makowskim na Mazowszu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Mundurowi zlikwidowali fabrykę tych środków odurzających i zatrzymali trzy osoby.

/ CBŚP / Policja

Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Jeden z mężczyzn pełnił funkcję chemika w laboratorium. Drugi odpowiadał za dystrybucję klefedronu. Nadawał kurierskie przesyłki z narkotykami do odbiorców w całym kraju, którzy zamówienia składali w darknecie. Trzeci z zatrzymanych to organizator tego procederu.

Fabryka tych środków znajdowała się na jednej z posesji w powiecie makowskim. Co ciekawe, nieruchomość należy do byłego burmistrza jednego z okolicznych miast. On jednak - co potwierdzają śledczy - nie miał związku z narkotykowym biznesem.

Mocne uderzenie w grupę przestępczą. 43 mln zł w grze CBŚP

W zabudowaniach gospodarczych natrafiono na kompletną linię produkcyjną, zamrażarki, reaktory, pojemniki i sprzęt ochrony osobistej.

Poza setkami kilogramów narkotyków, policjanci zabezpieczyli też kilka tysięcy litrów odczynników chemicznych.



/ CBŚP / Policja