Policja od początku twierdzi, że nie doszło do złamania prawa, a nie każdy funkcjonariusz musi wiedzieć, jak wyglądają posłowie. Przekonuje też, że nie doszło do zatrzymania posłanki, a jedynie do wylegitymowania jej. Jednocześnie informuje, że interwencja jest przedmiotem wyjaśnień wydziału kontroli.

Policja opublikowała nagrania z kamer noszonych przez funkcjonariuszy, które z ich perspektywy pokazują przebieg incydentu z posłanką KO.