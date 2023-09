Donald Tusk zorganizował przed budynkiem TVP w Warszawie konferencję prasową. Wystąpienie szefa Platformy Obywatelskiej zostało jednak przerwane przez pracownika Telewizji Polskiej Michała Rachonia. Politycy PO mieli wezwać na miejsce policję.

Kampania wyborcza do parlamentu 2023. Dziennikarz Telewizji Polskiej Michał Rachoń podczas oświadczenia dla mediów przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska przed budynkiem TVP w Warszawie. / Radek Pietruszka / PAP

Donald Tusk w trakcie wystąpienia przed siedzibą Telewizji Polskiej powiedział, że członkowie Koalicji Obywatelskiej będą przyjmować zaproszenia do programów telewizji publicznej po to, aby "wykorzystać każdą okazję, żeby odbiorcy mogli usłyszeć prawdę".

Nasi przedstawiciele, parlamentarzyści, parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej, z bardzo dużą rezerwą podchodzili do idei uczestniczenia w program TVP po tej upiornej akcji zaszczuwania rodziny pani poseł Filiks i jej syna, czego konsekwencją była tragiczna śmierć. Dla wszystkich przyzwoitych ludzi to jest bardzo poważny dylemat, czy przekraczać próg tego miejsca i ja to bardzo dobrze rozumiem - argumentował Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, posłowie KO: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Hanna Gill-Piątek, Dariusz Joński i Marta Wcisło, poseł Lewicy Andrzej Rozenek oraz przewodniczący KP KO Borys Budka podczas oświadczenia dla mediów przed budynkiem TVP w Warszawie.

W pewnym momencie wystąpienie polityka zaczął jednak zakłócać pracownik TVP Michał Rachoń. Dziennikarz pytał Tuska m.in. o jego relację z Angelą Merkel. Między Rachoniem, a politykami Platformy i startującym z list Koalicji liderem Agrounii Michałem Kołodziejczakiem wywiązała się ostra wymiana zdań, co widać na nagraniu, które pojawiło się w sieci.