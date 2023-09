Donald Tusk, a także inni politycy opozycji umieścili w mediach społecznościowych nagrania pokazujące jak funkcjonariusze wciągają posłankę do radiowozu. Na nagraniach słychać też jak świadkowie tej sytuacji, w tym inni politycy PO, informują mundurowych, że posłanka ma immunitet. Policjanci zdają się jednak na to nie reagować.

Później były premier odniósł się też do tej sytuacji w Polsat News. Wieczorem posłanka KO, która do przechodniów, do mieszkańców Otwocka przed budynkiem, nikogo nie zaczepiając, mówiła o aferze wizowej, o tych 250 tys. migrantów, których PiS wpuścił do Polski, została zatrzymana przez policję. Wykręcono jej ręce i wprowadzono do tzw. (policyjnej) suki. To są standardy już naprawdę bardzo niepokojące - powiedział lider PO.