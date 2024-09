Młody mężczyzna, który we wtorek po południu zabarykadował się w mieszkaniu na warszawskich Bielanach, przebywa w policyjnym areszcie. Policja znalazła w jego mieszkaniu narkotyki - poinformowała Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji dla Bielan i Żoliborza.

Akcja antyterrorystów na warszawskich Bielanach / Wojciech Olkuśnik / East News

19-latek trafił do aresztu w środę w nocy po trwającej kilka godzin akcji policji i straży pożarnej.

Policja została wezwana do jednego z budynków przy ul. Kochanowskiego na warszawskich Bielanach we wtorek po południu. Na balkonie jednego z bloków świadkowie zauważyli mężczyznę z przedmiotem przypominającym broń. 19-latek był pobudzony, rzucał podpalonymi przedmiotami.

Mieszkańcy okolicy zostali poproszeni o zamknięcie się w domach i niewychodzenie. Policjanci odgrodzili dostęp do budynku i jego okolicy.



Na miejscu pracowali policyjni negocjatorzy. Po godz. 22 podjęto jednak decyzję o wejściu siłowym do mieszkania. Mężczyzna został obezwładniony przez stołecznych antyterrorystów, w wydarzeniu nikt nie ucierpiał. W mieszkaniu zabezpieczono narkotyki - mówi Elwira Kozłowska. Najprawdopodobniej był to mefedron.



Obecnie mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że 19-latek jest cudzoziemcem.