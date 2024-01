Co my mamy za wolność teraz? Do czego zmierzamy? Do czego zmierza ta Polska? - mówiła naszej reporterce jedna z protestujących kobiet.

Kilkudziesięciu funkcjonariuszy pilnuje wejścia z przodu i tyłu budynku. Przed komendą pojawiło się też kilku posłów, m.in. Jarosław Kaczyński, Jacek Ozdoba, Przemysław Czarnek czy Ryszard Terlecki.