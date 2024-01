Do końca stycznia zamknięta będzie białostocka jadłodzielnia. Miasto wyjaśnia, że to przerwa techniczna na znalezienie podmiotu, który będzie prowadził miejsce w tym roku, a także czas na przeprowadzenie remontu.

/ Jadłodzielnia Białystok / Facebook

Jadłodzielnia, czyli miejsce, gdzie można zostawić produkty żywnościowe, by mogli je wykorzystać potrzebujący, działa w Białymstoku od połowy 2018 r. Lokal, w którym działa, znajduje się w centrum Białegostoku przy ul. Krakowskiej 1, w pobliżu prowadzonego przez miasto Centrum Aktywności Społecznej (CAS).

Miejsce prowadzone jest przez podmiot zewnętrzny wybierany co roku przez miasto w konkursie. Jest chętnie odwiedzane przez potrzebujących, wiele osób i firm przywozi tam żywność.

Na profilu Jadłodzielni Białystok w mediach społecznościowych pojawił się wpis: "Ważny komunikat. W okresie 01.01.2024 - 31.01.2024 Jadłodzielnia będzie nieczynna".

Dyrektorka CAS Urszula Dmochowska powiedziała, że jest to przerwa techniczna związana z ogłoszeniem konkursu na prowadzenie jadłodzielni w tym roku, a także czas na przeprowadzenie remontu i zamontowanie monitoringu. Wyjaśniła, że prowadzenie jadłodzielni jest dodatkowym zadaniem miasta, a konkurs można ogłosić dopiero po zatwierdzeniu środków na to działanie w budżecie miasta.

Jadłodzielnia w tym roku ma być prowadzona od 5 lutego do 31 grudnia, a miasto chce przeznaczyć na ten cel 50 tys. zł – wynika z danych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Białystok.

Mogą się do niego zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne. Do zadań będzie należało m.in. otwieranie i zamykanie punktu i przegląd przynoszonego jedzenia, przede wszystkim pod kątem przydatności do spożycia, pozyskiwanie darczyńców wśród mieszkańców Białegostoku i firm, a także prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie niemarnowania żywności.

Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 24 stycznia.

Jadłodzielnia czynna jest sześć dni w tygodniu. W lokalu są lodówki i półki na żywność. Każdy może pozostawić niezagospodarowaną żywność nadającą się do jedzenia – jak podaje miasto – m.in. produkty zapakowane fabrycznie, suche (kasze, ryże, makarony, mąki, słodycze) w nieuszkodzonych opakowaniach, zapakowane pieczywo i wyroby piekarnicze, warzywa i owoce, oryginalnie zamknięte sery, jogurty i twarogi.

Fundacja Spe Salvi, która dotychczas prowadziła jadłodzielnię, zachęca by pomimo tymczasowego zamknięcia miejsca, żywność przywozić do siedziby fundacji przy ul. Warszawskiej 50.