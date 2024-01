Za oknem panuje bardzo niska temperatura, dlatego wrocławski MOPS apeluje o zwiększoną uwagę i wrażliwość na sytuację drugiego człowieka, zwłaszcza w kryzysie bezdomności. We Wrocławiu jest obecnie 829 osób doświadczających bezdomności.

Jeśli widzicie osoby, które przebywają lub śpią na dworze, mieszkają w wiatach, pustostanach - sprawdźcie, czy nie potrzebują pomocy! Przy takiej pogodzie grozi im szybkie wychłodzenie i śmierć - apeluje wrocławski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Po pomoc można zadzwonić do MOPS-u, na policję lub do Straży Miejskiej a w sytuacjach zagrożenia życia także po pogotowie. Czasem jeden telefon wystarczy, by uratować komuś życie!

Ważne numery:

• Numer alarmowy do Straży Miejskiej: 986

• SMS oraz MMS do Straży Miejskiej (całodobowo) dla osób z dysfunkcjami słuchu: 723 986 112

• Bezpłatna infolinia dla osób w kryzysie bezdomności 0 800 292 137

We Wrocławiu jest obecnie 829 osób doświadczających bezdomności, większość z nich – 574 – to mężczyźni. Wcześniej we Wrocławiu przebywało około 900 osób nieposiadających dachu nad głową.

W mieście funkcjonuje 14 placówek, które w okresie zimowym dysponują 800 miejscami dla bezdomnych.

Od początku listopada w godzinach wieczornych po wrocławskich ulicach jeździ Streetbus, czyli „ogrzewalnia na kółkach”. W Streetbusie osoby w kryzysie bezdomności mogą się ogrzać przy ciepłym posiłku, uzyskać pomoc medyczną a także porozmawiać ze streetworkerami wskazującymi możliwe ścieżki pomocy.

Autobus będzie kursował do końca marca 2024 roku.

Przystanki na trasie Streetbusa

• 20.00 – 20.25 ul. Sieradzka (postój)

• 20.35 al. Hallera (przystanek na życzenie)

• 20.40 FAT (przystanek na życzenie)

• 20.42 – 21.12 ul. Bzowa przy Centrum Historii Zajezdnia (postój)

• 21.19 pl. Orląt Lwowskich (przystanek na życzenie)

• 21.30 Galeria Dominikańska (przystanek na życzenie)

• 21.40 pl. Grunwaldzki (przystanek na życzenie)

• 21.45 – 22.15 Katedra (postój)

• 22.20 ul. Kościuszki/ ul.Pułaskiego (przystanek na życzenie)

• 22.30 – 23.00 ul. Sucha (postój)

• 23.15 – Ogrzewalnia, róg Zaporoskiej i Gajowickiej

Mobilna ogrzewalnia funkcjonuje dzięki współpracy MPK Wrocław, Urzędu Miejskiego Wrocławia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Fundacji Homo Sacer.