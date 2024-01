Od połowy stycznia na należącym do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kampusie Morasko będą obowiązywać nowe zasady ruchu i parkowania. Nocą będą tam mogli wjechać tylko kierowcy posiadający upoważnienie wydane przez władze uczelni oraz służby miejskie i MPK. W ten sposób uczelnia chce zapobiegać nocnym, nielegalnym wyścigom samochodów.

Wjazd na teren UAM / UAM fot. Przemysław Stanula /

Mówimy o wjeżdżaniu i parkowaniu. Upoważnione będą tylko samochody, zarówno pracowników Uniwersytetu, jak i tych, którzy złożą odpowiednie zapotrzebowanie na taki wjazd i parkowanie oraz służb miejskich i MPK. Te pojazdy będą mogły w godzinach nocnych poruszać się po kampusie - mówi kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dr Marcin Wysocki.

Inne pojazdy od g. 21. 00 do 6.00 nie będą mogły wjeżdżać na kampus. Za niezastosowanie się do znaku zakaz ruchu policja może ukarać kierowcę nawet 500 złotych mandatu.

Nie ukrywam, że jest wprowadzenie takiego rozwiązania to wynik rozmów między Uniwersytetem a Policją i ma to być jeden ze sposobów na przeciwdziałanie "nocnym lotom", czyli wyścigom samochodów, które odbywały się notorycznie na Kampusie Morasko - podkreśla kanclerz UAM.

Przypominiał, że zasady ruchu na Kampusie są takie same jak na drodze publicznej. Odnosi się to także do ograniczenia prędkości czy obowiązku parkowania w miejscach do tego wyznaczonych.