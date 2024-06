Dziś w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki stanie miasteczko promujące idee równości, wolności i tolerancji. Odbędzie się również przemarsz ulicami Śródmieścia. Policja może zdecydować o wyłączeniu ulic z ruchu. Autobusy i tramwaje będą kursowały objazdami - poinformował stołeczny ratusz.

Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Uczestnicy wydarzenia zaczną gromadzić się około godziny 12:00 u zbiegu ulicy Emilii Plater i Alej Jerozolimskich, a o 14:00 planowany jest przemarsz. Uczestnicy przejdą: Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Senatorską, przez plac Bankowy do alei Solidarności, aleją Jana Pawła II, Świętokrzyską do Emilii Plater. Koniec zgromadzenia planowany jest o 18:00. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta Warszawy.



Stacjonarne zgromadzenie promujące idee równości odbędzie się również na pasażu Iłłakowiczówny. Organizatorzy zapowiadają, że potrwa od godziny 6 do 21.



Nad przebiegiem zgromadzeń i przemarszu będą czuwali policjanci. Funkcjonariusze zdecydują również o ewentualnym zamknięciu poszczególnych ulic, którymi przejdą uczestnicy. W przypadku braku możliwości przejazdu, autobusy linii: 100, 106, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 171, 174, 175, 178, 180, 190, 200, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522 i 525 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe.



W czasie przejścia uczestników Alejami Jerozolimskimi, ruch na torowisku tramwajowym może zostać wstrzymany. Wówczas trasami zmienionymi pojadą linie: 7, 9, 22 i 24. Gdy nie będzie możliwości przejazdu ulicą Marszałkowską, na objazdy będą kierowane również tramwaje linii: 4, 15, 18 oraz 35. W przypadku zablokowania ruchu tramwajowego w alei Solidarności oraz alei Jana Pawła II - inaczej pojadą składy linii: 10, 11, 13, 17, 20, 23, 26 i 33.