Odnowienie stolika, zbudowanie budki dla ptaków czy zrobienie drewnianej zabawki - m.in. takie rzeczy można zrobić w FabLabie Wbijaj - miejscu, w którym można nauczyć się majsterkować. Jest też FabLab Pobite Gary - pracownia muzyczna - i ArtLab, w którym można nauczyć się wykonywania ceramicznych naczyń i wyplatania makram. FabLaby to bezpłatne pracownie dla mieszkańców, które działają w Warszawie.

Chcesz nauczyć się majsterkować lub montować filmy? Odwiedź FabLab / Magdalena Grajnert / RMF FM

FabLab Kamera Akcja! to otwarta, wyposażona w profesjonalne sprzęty, twórcza przestrzeń dla każdego, kto chce spróbować swoich sił w świecie nowych mediów. W pracowni regularnie organizowane są warsztaty. Można na nich poznać tajniki dubbingu, realizacji filmowej czy fotomanipulacji.

Zajmujemy się warsztatami telewizyjnymi, wszelkiego rodzaju aktywnościami związanymi z nauką filmowania i z grafiką - mówi naszej reporterce Maciej z FabLabu Kamera Akcja! Dziś równolegle prowadzimy dwa rodzaje zajęć. W montażowni: zajęcia z montażu i z efektów specjalnych, a w drugiej sali zajęcia z photo story i scenariusza - dodaje.

Znajdujemy się w studiu, gdzie nagrywamy zajęcia z efektów specjalnych - mówi nam instruktorka edukacyjna, Julia Jabłońska. Mamy tutaj green screen, którego bardzo często używamy, żeby później w montażu podłożyć efekty specjalne, żeby troszkę poprawić obraz. Mamy też profesjonalne oświetlenie, które bardzo nam ułatwia pracę tutaj - wylicza.

"Niektórzy nie bardzo wiedzą, jak się zabrać za wbijanie gwoździa"

Największą popularnością cieszą się dwa FabLaby: ArtLab i Wbijaj. Z możliwości tego ostatniego miejsca chętnie korzystają również dorośli.

Rzeczywiście, niektórzy nie bardzo wiedzą, jak się zabrać za wbijanie gwoździa - mówi naszej reporterce instruktor Rafał Wojciechowski. Są i tacy, którzy przychodzą do nas z własnymi pomysłami i przychodzą, żeby je zrealizować. To na przykład dwie studentki, które zdecydowały się mieszkać same i własnoręcznie, z naszą pomocą, tworzą ramy łóżek, które będą częściowo zamontowane do ściany, a częściowo podwieszone pod sufitem - opisuje.

Do stolarni można przyjść z pomysłem i z własnymi chęciami. Instruktorzy chętnie pomogą.

Przechodziła pani na emeryturze, z całymi, drewnianymi drzwiami, które czyściła - opowiada Rafał Wojciechowski. Wyszła z pięknymi odrestaurowane drzwiami, które po prostu zwalały z nóg - ocenia.

Z kreatywnych przestrzeni mogą bezpłatnie korzystać grupy zorganizowane i osoby indywidualne. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów i zapisów znajdują się na poszczególnych stronach FabLabów. Pracownie znajdują się w Warszawie i prowadzone są przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".