Na zakończnie przygotowań do mistrzostw świata, które rozpoczną się 10 maja w Czechach, Polscy hokeiści przegrali 1:3 z Danią w Sosnowcu. Był to ostatni test przed wyjazdem polskiej kadry do Ostrawy. Po tym spotkaniu Robert Kalaber ogłosił listę 25 zawodników, którzy zagrają na turnieju za naszą południową granicą. W składzie m.in. doświadczeni John Murray, Grzegorz Pasiut i Marcin Kolusz oraz utalentowany Krzysztof Maciaś.

Trener Robert Kalaber z polskimi hokeistami / Michał Meissner / PAP Kadra wybrana przez Roberta Kalabera do czeskiej Ostrawy wyjedzie w czwartek. Jak przyznał po meczu z Danią trener polskich hokeistów, wybrać listę 25 zawodników nie było łatwo. Ciężko powiedzieć zawodnikowi, który sześć tygodni mocno pracował, mało czasu spędził w domu z rodziną. Decydowały detale. Możemy zabrać 22 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Wchodzimy na wyższy poziom, jesteśmy jedyną reprezentacją, która ma 95 procent zawodników z krajowej ligi. Musimy się nauczyć strzelać nie z klarownych okazji, tylko szukać takich okazji. Dużo o tym rozmawiamy. Żaden z kadrowiczów nie ma doświadczenia z Elity, muszą go nabrać - powiedział Kalaber. Wśród powołanych na turniej graczy znalazło się trzech bramkarzy. Jednym z nich jest urodzony w Czechach Tomas Fucik, który wciąż czeka na polski paszport. Pewność, że go ma, będzie wtedy, kiedy zobaczę ten dokument - wyjaśnił szkoleniowiec. W 25-osobowej kadrze zabrakło napastnika Arona Chmielewskiego z czeskiego HC Ołomuniec. Miał ciężki sezon, leczył kontuzję, zagrał cztery sparingi, ale porozumieliśmy się, że nie pojedzie na turniej - dodał Kalaber. Zobacz również: Polscy hokeiści oblali ostatni test przed mistrzostwami świata MŚ Elity, w których Biało-Czerwoni wystąpią po raz pierwszy od 2002 roku, odbędą się w Czechach od 10 do 26 maja. Polacy swoje mecze grupy B rozegrają w Ostrawie, a ich rywalami będą: Łotwa, Szwecja, Francja, Słowacja, USA, Niemcy i Kazachstan. Po cztery najlepsze zespoły z dwóch grup awansują do ćwierćfinałów, a drużyny z ostatnich miejsc zostaną zdegradowane do Dywizji 1A. Skład reprezentacji Polski na MŚ Elity: Bramkarze: Tomas Fucik (GKS Tychy), John Murray (GKS Katowice), David Zabolotny (EHC Freiburg, DEL2) Obrońcy: Mateusz Bryk, Bartosz Ciura (obaj GKS Tychy), Paweł Dronia (Ravensburg Towerstars, DEL2), Kamil Górny, Marcin Kolusz, Arkadiusz Kostek, Patryk Wajda (wszyscy JKH GKS Jastrzębie), Maciej Kruczek, Jakub Wanacki (obaj GKS Katowice) Napastnicy: Krystian Dziubiński (Re-Plast Unia Oświęcim), Patryk Krężołek (Zagłębie Sosnowiec), Alan Łyszczarczyk, Filip Komorski (obaj GKS Tychy), Krzysztof Maciaś (Prince Albert Raiders, WHL), Bartosz Fraszko, Mateusz Michalski, Grzegorz Pasiut (wszyscy GKS Katowice), Dominik Paś, Maciej Urbanowicz (wszyscy JKH GKS Jastrzębie), Kamil Wałęga (HC Ocelari Trinec, ekstraliga Czechy), Patryk Wronka (Podhale Nowy Targ), Paweł Zygmunt (HC Litvinov, ekstraliga Czechy) Sztab Szkoleniowy: Robert Kalaber - Główny trener, Tomasz Demkowicz - Asystent, Grzegorz Klich - Asystent, Marek Batkiewicz - Trener bramkarzy, Ireneusz Jarosz - Video analityk, Sebastian Owczarek - Video analityk, Zbigniew Galicki - Fizjoterapeuta, Hubert Paszkiewicz - Fizjoterapeuta, Krzysztof Jarosz - Serwisant, Wojciech Chowaniec - Serwisant, Wojciech Kania - Lekarz, Leszek Laszkiewicz - Team leader, Roch Bogłowski - Team manager, Bartłomiej Wnuk - Media Manager Mecze Polaków na MŚ Elity w Ostrawie: 11.05 - Polska - Łotwa 12.05 - Polska Szwecja 14.05 - Polska - Francja 15.05 - Polska - Słowacja 17.05 - Polska - USA 18.05 - Polska - Niemcy 20.05 - Polska - Kazachstan Zobacz również: Piłkarska LM: Borussia Dortmund w finale

