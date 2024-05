Od początku roku na polskich drogach zginęło 53 motocyklistów - informuje Komenda Główna Policji. Główne przyczyny wypadków z udziałem jednośladów to nadmierna prędkość oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Policyjne dane o wypadkach z udziałem motocyklistów

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od 1 stycznia do 5 maja 2024 na polskich drogach doszło do 459 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęły w nich 53 osoby, a 484 zostały ranne.

Jak powiedział PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Tylko w długi majowy weekend zginęło siedmiu motocyklistów. Ze wstępnych ustaleń policjantów w większości przypadków miała tu znaczenie nadmierna prędkość niedostosowana do warunków ruchu - zauważył Opas.



Komenda Główna Policji apeluje do motocyklistów, by zarówno w dzień, jak i w nocy używali kamizelek odblaskowych. To ważne szczególnie na początku sezonu, gdy kierowcy samochodów nie są jeszcze przyzwyczajeni do jednośladów na drogach.

Apel do kierowców osobówek

Do wypadków z udziałem motocyklistów przyczyniają się także kierowcy osobówek. Kierowców samochodów uczulamy na obecność na drodze zwiększonej ilości jednośladów. Odruch uważnego zerkania w lusterka jest bardzo istotny, szczególnie podczas manewru zmiany pasa ruchu czy skrętu. To kluczowy element warunkujący bezpieczeństwo na drodze - zaznaczył Opas.



W ubiegłym roku motocykliści uczestniczyli w 1947 wypadkach drogowych. Zginęło w nich 189 kierujących tymi pojazdami i 7 ich pasażerów. 653 motocyklistów i 176 pasażerów motocykli zostało rannych.