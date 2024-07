Przebudowa trwała 6 miesięcy

Przebudowa ul. Brackiej - na odcinku między Alejami Jerozolimskimi i Chmielną - trwała ok. sześć miesięcy.



Metamorfoza Brackiej to część tego najważniejszego dla nas projektu, czyli Nowego Centrum Warszawy - zielonego i wygodnego, a przez to przyjaznego dla wszystkich warszawianek i warszawiaków, a także odpornego na zmiany klimatyczne - dodaje prezydent Warszawy.

Nowe drzewa, ławki, latarnie

Co się zmieniło? Podczas prac prowadzonych przez stołeczny Zarząd Terenów Publicznych usunięta została stara, zniszczona nawierzchnia Brackiej na całym odcinku ulicy. Wysłużony beton zastąpiono kamiennymi płytami i kostką. Ułożone zostały wygodne chodniki, a ulica zyskała nowe odwodnienie.

Oprócz nowych, dorodnych, ok. 9-metrowych platanów (31 sztuk) i klonów (2 szt.), posadzono też okazałe krzewy soliterowe (7 szt.), krzewy niskie (ok. 1650 szt.) oraz byliny (ok. 900 szt.). Zainstalowano również system nawadniania roślin.

Na Brackiej pojawiło się też pięć stylowych latarni typu pastorał. Odpocząć można na sześciu wygodnych ławkach i dwunastu krzesłach miejskich. Nie zapomniano również o rowerzystach. Zainstalowane zostały stojaki na rowery.