Przejście dla pieszych na wysokości ulicy Karowej powstanie przy skrzyżowaniu z istniejącą sygnalizacją. Dzięki niemu będzie można przejść z kładki i z bulwarów w stronę Powiśla czy Starego Miasta. Zyskają też kierowcy, którzy będą mogli skręcać z Karowej nie tylko w kierunku Mokotowa, ale też Żoliborza.



"Zwęzimy Wisłostradę w poniedziałek o godzinie 7. W stronę Mokotowa zajęty będzie prawy pas ruchu od Bednarskiej do Karowej. Kierowcy pojadą dwoma - jednym prosto, drugim prosto lub w prawo. Natomiast za Karową do wjazdu do tunelu nieczynny będzie lewy pas. Na nitce w kierunku Żoliborza, Wybrzeże Kościuszkowskie zostanie zwężone o lewy pas ruchu" - przekazał ZDM.

Na Karowej drogowcy zamkną jeden z pasów ruchu w stronę Dobrej.



Podczas robót nie będzie przejścia i przejazdu rowerowego wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego pomiędzy Bednarską a Karową. Rowerzyści ominą utrudnienia bulwarami wiślanymi. Piesi od Bednarskiej do Karowej pójdą ulicą Dobrą.



Dojście do izby przyjęć Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej będzie od strony Karowej. Zostanie także utrzymany dojazd do placówki od Wisłostrady i od Karowej.

Prace drogowe mają trwać do końca wakacji.