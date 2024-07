Młoda kobieta została ugodzona nożem w centrum Warszawy. 28-latka trafiła do szpitala. Policja poszukuje sprawcy.

Jak informuje stołeczna policja, do zdarzenia doszło w piątek (27 lipca) wieczorem przy ul. Wspólnej w centrum Warszawy.



"Po przyjeździe na miejsce zdarzenia ratownicy medyczni zastali kobietę w pozycji stojącej z raną kłutą w okolicy brzucha pod łukiem żebrowym. Ratownicy przystąpili do medycznych czynności ratunkowych, a następnie przewieźli pacjentkę do szpitala" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.



Reporter RMF FM Jakub Rybski nieofcjalnie ustalił, że nożownik mógł celowo wybrać miejsce, w którym nie było kamer monitoringu ani świadków.



Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają poszukiwania.