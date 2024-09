Ochroniarza ze sklepu w jednej z galerii handlowych w centrum Warszawy, który pobił klienta, zatrzymali śródmiejscy policjanci. 55-letni Gruzin odpowie też za groźby oraz znieważenia Polaka na tle narodowościowym.

Atak został zarejestrowany przez świadków / Policja

W jednym ze sklepów centrum handlowego przy ul. Złotej w Warszawie między ochroniarzem a klientem, który robił tam zakupy, doszło do sprzeczki.

Po jakimś czasie klient wrócił do sklepu, bo uznał, że zachowanie pracownika ochrony było nieodpowiednie i chciał złożyć na niego skargę.

Zatrzymanie mężczyzny / Policja

Gdy mężczyzna czekał na jego przełożonego, 55-latek uderzył go radiostacją w głowę. Następnie zaczął bić go banerem reklamowym. Znieważał go przy tym i groził pozbawieniem życia.

Klient odniósł obrażenia, między innymi głowy. Opatrzono go w szpitalu.

Wcześniej do galerii przyjechał patrol policji, zakuł agresywnego ochroniarza w kajdanki i przewiózł do komendy policji.

Po nocy spędzonej w celi Gruzin usłyszał trzy zarzuty: spowodowania obrażeń ciała, kierowania gróźb, a także znieważenia na tle narodowościowym.