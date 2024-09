Dwaj stołeczni policjanci trafili do szpitala po nocnej interwencji - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Chodziło o agresywnie zachowującego się mężczyznę. Według nieoficjalnych informacji funkcjonariusze mają rany prawdopodobnie zadane ostrym narzędziem. Użyli broni służbowej. Stosowali wobec napastnika paralizatora, jednak nie udało go się w ten sposób obezwładnić.

/ Grafika RMF FM

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę wieczorem na warszawskim Mokotowie. W jednym z mieszkań interweniowała policja. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada informuje, że chodziło o agresywnie zachowującego się mężczyznę. 35-latek zaatakował ich ostrym narzędziem - nieoficjalne doniesienia mówią o maczecie. W odpowiedzi mundurowi oddali strzały w kierunku agresora. Wcześniej próbowali obezwładnić go paralizatorem. Cała trójka trafiła do szpitala.

Jak przekazała w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie, ratownicy po przybyciu pod wskazany adres zastali na miejscu dwóch policjantów z ranami ciętymi w okolicy podudzia oraz mężczyznę z kilkoma ranami postrzałowymi m.in. w okolicach brzucha.

"Natychmiast przystąpiliśmy do medycznych czynności ratunkowych. Wszyscy pacjenci ze względu na obrażenia decyzją kierownika ZRM zostali przewiezieni do szpitali. Na SOR-ze doszło do zatrzymania krążenia u postrzelonego pacjenta" - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" na Facebooku.