Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2024 roku wyniosło 8.189,74 zł, co oznacza wzrost o 11,1 proc. rok do roku, ale miesiąc do miesiąca spadło o 1,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W sierpniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do lipca 2024 r. o 1,1 proc. Spadek wynagrodzeń jest efektem zmniejszenia skali wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu m.in. premii i nagród w tym motywacyjnych, kwartalnych i półrocznych, jubileuszowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń) - podał GUS. / PAP Spadek produkcji przemysłowej Produkcja przemysłowa w sierpniu 2024 r. spadła o 1,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 5,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji w sierpniu o 0,4 proc. rdr i spadku o 3,7 proc. mdm. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,6 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8 proc. niższym w porównaniu z lipcem br. / PAP 16 działów ze spadkiem Według wstępnych danych, w sierpniu 2024 r. spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 działach przemysłu. Wzrost produkcji wystąpił w 17 działach. Według wstępnych danych spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 21,4 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 13,8 proc., w produkcji maszyn i urządzeń - o 9,8 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - 9,4 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 6,2 proc., wyrobów z metali - o 6,0 proc. Z kolei wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem 2023 roku, wystąpił m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 13,7 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 9,4 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 4,1 proc., artykułów spożywczych - o 3,9 proc. Zobacz również: Jak skutecznie uzyskać pomoc ubezpieczeniową po powodzi [DYŻUR EKSPERTÓW]

