Ewa Lewandowska, tegoroczna mistrzyni świata i mistrzyni Europy w klasie 29er, została nominowana do prestiżowego tytułu "Young World Sailor of the Year" w plebiscycie Światowej Federacji Żeglarskiej. Sterniczka z Trójmiasta od kilku lat uznawana jest za jedną z najlepszych żeglarek młodego pokolenia na świecie. Do wygranej potrzebuje głosów.

/ Jacek Kwiatkowski / Materiały prasowe Światowa Federacja Żeglarska co roku organizuje plebiscyt "World Sailing Awards" i honoruje w ten sposób najlepszych żeglarzy i żeglarki w danym roku. W tym sezonie dużo się działo poza szkołą, klasą maturalną i zdaną maturą. To było dużo regat tuż po sobie. Pierwsze były prestiżowe regaty Włochy, które wygraliśmy. Był to początek dobrej passy. Potem były mistrzostwa Europy w Polsce, w Gdyni, które też wygraliśmy na naszym akwenie, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Potem pojechaliśmy do Włoch, nad jezioro Garda, na młodzieżowe mistrzostwa świata. Tam również wygraliśmy - opowiada z uśmiechem reporterowi RMF FM Ewa Lewandowska. / Stanisław Pawłowski / RMF FM Ewa wraz ze swoim załogantem Krzysztofem Królikiem sezon zakończyli w duńskim Aarchus na Młodzieżowych Otwartych Mistrzostwach Świata. Zajęli drugie miejsce ogólnie, ale pierwsze w młodzieżowej kategorii. Żeglarstwo naprawdę może zaskoczyć. Sam sport jest przygodą. Każdy trening na wodzie to coś nowego, bo tak naprawdę to jest walka z żywiołem, ale też współpraca - mówi Ewa Lewandowska. / Wojciech Lewandowski / Materiały prasowe Pójdzie w ślady Mateusza Kusznierewicza? W 30-letniej historii plebiscytu tylko raz triumfował Polak. W 1999 roku tytuł "World Sailor of The Year" zdobył Mateusz Kusznierewicz, który wcześniej został mistrzem olimpijskim i mistrzem świata w klasie Finn. Nominację do tej nagrody po igrzyskach w Londynie uzyskał również Przemysław Miarczyński, brązowy medalista olimpijski w klasie RS:X. Teraz do tego zaszczytnego grona, tyle że w kategorii młodzieżowej, ma szansę dołączyć Ewa Lewandowska. Mateusz Kusznierewicz jest dużym żeglarzem polskim. Naprawdę jest ikoną. Ja się cieszę, że mogę tutaj zdobyć ten podobny tytuł, ponieważ jestem w kategorii młodzieżowej, więc może uda mi się pójść w jego ślady - mówi Lewandowska. Głosy w plebiscycie można oddawać do niedzieli 27 października. Głos internautów będzie stanowił 50 proc. ostatecznego werdyktu. Pozostałe 50 proc. jest w rękach kapituły plebiscytu "The 2024 World Sailing Awards". LINK DO GŁOSOWANIA To najważniejsza w światowym żeglarstwie nagroda, jaką może otrzymać żeglarz poniżej 21. roku życia za wybitne osiągnięcia w danym roku. Laureatów poznamy podczas gali "The 2024 World Sailing Awards", która odbędzie się 5 listopada w Singapurze. Zobacz również: Cezary Wilk przed El Clasico: To najbardziej wyczekiwane starcie od ery Messiego i Ronaldo

