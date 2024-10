Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) jest odpowiedzialna za atak, do którego doszło w środę w stolicy Turcji Ankarze. Separatystyczna organizacja przyznała się do zamachu na firmę lotniczą TUSAS, w którym zginęło pięć osób, a 22 zostały ranne. Zginęło także dwóch terrorystów, którzy zostali zabici przez tureckie służby bezpieczeństwa.

Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) przyznała się do zamachu na firmę lotniczą TUSAS / EPA/NECATI SAVAS / PAP/EPA

W środę ok. godz. 16:00 czasu lokalnego (godz. 15:00 czasu polskiego), w trakcie zmiany dyżuru pracowników ochrony, doszło do ataku na turecką firmę lotniczą TUSAS, jedno z przedsiębiorstw przemysłu obronnego Turcji. Lokalna stacja telewizyjna Haberturk podała, że doszło do trzech wybuchów i strzelaniny. W zamachu zginęło 5 osób, a 22 zostały ranne.

Tureckie służby zneutralizowały dwóch terrorystów - mężczyznę i kobietę, których wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu. Szef tureckiego MSW od początku mówił, że o przygotowanie zamachu podejrzewa się członków zdelegalizowanej w Turcji Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Teraz organizacja przyznała się do dokonania ataku.

Terroryści zarejestrowani na monitoringu / EPA/HANDOUT/TURKISH POLICE DEPARTMENT HANDOUT / PAP/EPA

Rosja proszona o pomoc

Bojówki PKK ukrywają się na terytorium Syrii, dlatego prezydent Turcji wyraził oczekiwanie, że Damaszek podejmie odpowiednie kroki. Erdogan poprosił w piątek Władimira Putina o pomoc w zapewnieniu współpracy między stroną turecką a Syrią.