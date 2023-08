Od rana w środę, 16 sierpnia zmieniła się organizacja ruchu na al. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku, na wysokości skrzyżowania z ul. Reymonta. Od czwartku, 17 sierpnia ruszają z kolei prace przy ul. Kielnieńskiej.

W środę, 16 sierpnia od godzin porannych wprowadzono zmianę w organizacji ruchu na Alei Żołnierzy Wyklętych, na wysokości skrzyżowania z ul. Reymonta.

Zamknięty ma być około 20 metrowy odcinek jednego pasa ruchu w kierunku ul. Słowackiego.

Zmiany w organizacji ruchu związane są z przebudową sieci wodociągowej i potrwają do czwartku, 17 sierpnia do godzin popołudniowych.

W czwartek, 17 sierpnia od godzin porannych planowane są z kolei zmiany w organizacji ruchu na ul. Kielnieńskiej. Zmiany związane są z trwającą przebudową tej ulicy.

Od 17 sierpnia do co najmniej połowy września zostanie wprowadzone rondo tymczasowe na skrzyżowaniu ul. Kielnieńskiej i ul. Spacerowej, by umożliwić budowę tymczasowej jezdni oraz przebudowę sieci podziemnych.