We wtorek i środę (28 i 29 listopada) w godzinach 9.00 – 15.00 prowadzone będą badania mostu w Sobieszewie. W tym czasie most będzie niedostępny dla ruchu pojazdów. W godzinach 11.00-11.30 i 13.00-13.30 przeprawa zostanie otwarta dla pieszych i rowerzystów.

W trakcie badań, w godzinach 9-15 Most na Wyspę Sobieszewską będzie niedostępny dla pojazdów. Sugerowany objazd w kierunku Gdańska prowadzić będzie przez ul. Świbnieńską z wykorzystaniem mostu w Przegalinie, ul. Akwenową, Wiślaną i Obwodnicę Południową.



W godzinach 11.00-11.30 i 13.00- 13.30 most będzie dostępny dla pieszych i rowerzystów.

/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska /





Zmiany w komunikacji autobusowej

Linia 112 będzie miała wydłużoną trasę objazdową przez Koszwały a następnie Gdańsk: ul. Urwistą – Akwenową – Przegalińską i dalej wydłużoną trasą: ul. Przegalińską – Świbnieńską – ul. Boguckiego – ul. Turystyczną – ul. Nadwiślańską – Górki Wschodnie.

Linia 186 zostanie skrócona do pętli "Wiślinka Most" (szczegóły na mapie).



Ostatni kurs przed zamknięciem mostu z przystanku "Dworzec Główny" 12 będzie o godz. 07:46 ("Wiślinka Piaskowa" (nż) 10 o godz. 08:17). Natomiast z przystanku "Przegalina" 02 o godz. 08:13.

W kierunku Wałów Piastowskich autobusy pojadą tą samą trasą objazdową.





W czasie zamknięcia mostu trasa linii 186 zostanie skrócona do pętli "Wiślinka Most". Do Górek Wschodnich będą jeździć autobusy linii 112.

Ostatni kurs przed zamknięciem mostu z przystanku "Dworzec Główny" 12 będzie o godz. 08:06 ("Wiślinka Piaskowa" (nż) 10 o godz. 08:38). Natomiast z Górek Wschodnich o godz. 08:51.





Linia 512 będzie kursować bez zmian.