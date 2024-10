Do Baltic Hub w Gdańsku wpłynął statek Zhen Hua 36 z czterema suwnicami. W kolejnych dniach będą one rozładowywane i montowane na nabrzeżu T3.

Statek Zhen Hua 36 z czterema suwnicami nabrzeżowymi STS na pokładzie dopłynął do Gdańska / Andrzej Jackowski / PAP

Baltic Hub poinformował, że zgodnie z zapowiedzią w niedzielę do portu wpłynął ciężarowiec Zhen Hua 36 z czterema suwnicami. Podano, że statek wypłynął dwa miesiące temu z chińskiego Changxin. W trakcie rejsu pokonał ponad 16 tys. mil morskich.

Przypłynięcie ogromnych, już w pełni zmontowanych suwnic STS świetnie pokazuje poziom zaawansowania inwestycji T3 i przybliża nas do zakończenia projektu i gotowości do zaspokojenia potrzeb naszych klientów w 2025 roku - powiedział dyrektor generalny Baltic Hub Charles Baker.

Dodał, że powiększenie terminala o trzecie nabrzeże wraz z placami składowymi zwiększy możliwości przeładunkowe Baltic Hub do 4,5 mln TEU (jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp - przyp. red.) rocznie.

/ Andrzej Jackowski / PAP

Jest to istotny krok w kierunku rozwoju naszej infrastruktury oraz umacniania pozycji Gdańska jako strategicznej bramy portowej i węzła logistycznego w Europie - ocenił.

Nowe suwnice STS, zdolne do obsługi największych statków kontenerowych na świecie, są większe i wyższe niż dotychczasowe, już pracujące na terminalu. Każda z nich waży prawie 2 tys. ton, ma ponad 96 metrów wysokości (140 m z podniesionym wysięgnikiem), i jest w stanie podnieść kontener na wysokość 55 metrów i wynieść go nad pokład statku na długość 74 metrów, z udźwigiem do 65 ton.

W komunikacie podano, że nowe dźwigi nabrzeżowe to najnowocześniejsze maszyny z napędami i wyposażeniem topowych światowych producentów. Podkreślono, że kwestie bezpieczeństwa i komfortu pracy były podstawowym kryterium podczas projektowania suwnic.

Magdalena Jagła z Baltic Hub w piątek powiedziała PAP, że rozładunek suwnic rozpocznie się w poniedziałek i może potrwać nawet 10 dni.

Terminal T3 wyposażony będzie w siedem suwnic nabrzeżowych. Trzy kolejne przypłyną w marcu 2025 roku. Dostarczone suwnice STS mają zacząć pracę w pierwszej połowie 2025 roku.

/ Andrzej Jackowski / PAP

Baltic Hub, który został uruchomiony w 2007 r. pod nazwą DCT Gdańsk, obecnie posiada zdolność przeładunkową do 3 mln TEU rocznie. Łączna długość dwóch głębokowodnych nabrzeży terminalu wynosi 1,3 km, co pozwala na obsługę czterech statków jednocześnie. Terminal obsługuje ponad 700 statków rocznie, w tym największe kontenerowce świata. W 2023 roku terminal obsłużył 2,05 miliona TEU. Zatrudnia ponad 1,4 tys. osób.