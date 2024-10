Rządząca Japonią koalicja, złożona z Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) premiera Shigeru Ishiby oraz konserwatywnej partii Komeito, może nie zdobyć większości mandatów w niedzielnych wyborach do Izby Reprezentantów (izby niższej japońskiego parlamentu). Tak wynika z sondażu exit poll.

Zdjęcie ilustracyjne / AKIO SUGA / PAP/EPA

Według szacunków telewizji NHK partia premiera może w rezultacie niedzielnego głosowania liczyć na 154 do 219 miejsc w 475-osobowej izbie. To oznacza, że nie zdobędzie samodzielnej większości, czyli 233 mandatów.



Po raz ostatni LDP utraciła samodzielną większość w 2009 r.. Wtedy władzę przejęła Demokratyczna Partia Japonii.



Badanie exit poll pokazuje, że Komeito, wieloletni koalicjant LDP, zdobędzie od 21 do 35 mandatów. Oznacza to, że obie partie nie będą w stanie uzyskać większości dwóch trzecich mandatów, by wspólnie utworzyć rząd.



Opozycyjna Partia Konstytucyjno-Demokratyczna zdobędzie od 128 do 191 mandatów. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z 98 mandatami posiadanymi przez to ugrupowanie dotychczas. Nie wystarczy to jednak do odebrania władzę LDP ze względu na mocno podzielony obóz opozycyjny.



Według danych z godz. 18 czasu lokalnego (godz. 10 w Polsce) frekwencja wyniosła niecałe 29,01 proc.



Oficjalne wyniki spodziewane są w poniedziałek.