45-latek, który jest podejrzany o podpalenie drewnianego krzyża przy ul. Góralskiej w gdańskiej dzielnicy Niedźwiednik, jest w rękach policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty obrazy uczuć religijnych i zniszczenia mienia.

Podczas zdarzenia drewniany krzyż uległ nadpaleniu i osmolony został zawieszony na nim obraz z wizerunkiem Matki Boskiej. Sprawca uszkodził także szczeble płotu okalającego krzyż - poinformowała oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska. Jak dodała, straty wyceniono na 10 tys. złotych.

Do zatrzymania 45-latka doszło kilka godzin po podpaleniu. Mężczyzna przebywał w mieszkaniu w gdańskiej dzielnicy Brętowo.



W sobotę usłyszał zarzuty obrazy uczuć religijnych i zniszczenia mienia. Funkcjonariuszka podała, że jego działanie zostało zakwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim.

Co grozi podejrzanemu?

Podejrzany został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych.



Za przestępstwo zniszczenia mienia grozi do 5 lat więzienia. Za obrazę uczuć religijnych grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

W tym przypadku kara będzie zaostrzona z uwagi na chuligański charakter zachowania sprawcy.