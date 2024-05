"W Polsce krzyż to wyraz zachowania pamięci narodowej, symbol miłości ojczyzny i dumy z ponad tysiącletniej polskiej państwowości" - można przeczytać w projekcie uchwały Prawa i Sprawiedliwości ws. obrony krzyża. Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia poinformował w środę, że skierował projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

PiS: Z krzyżem zawsze walczyli wrogowie Polski

We wtorek na stronie Sejmu opublikowano projekt uchwały dotyczący "obrony krzyża" autorstwa posłów PiS. Napisali w nim, że "Sejm RP apeluje o poszanowanie krzyża". Z kolei w środę marszałek Sejmu, Szymon Hołownia poinformował, że skierował projekt uchwały PiS do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka chciała, by projekt był procedowany na posiedzeniu plenarnym izby.

Przywołując treść projektu, Lichocka powiedziała, że "podejmowane próby usuwania krzyży w szkołach, szpitalach, urzędach i innych instytucjach publicznych w Polsce godzą w naszą tradycję, pamięć i dumę narodową". W ostatnich tygodniach próby takie podjął wojewoda lubelski oraz prezydent Warszawy. Z krzyżem zawsze walczyli wrogowie Polski. Nie wygracie z krzyżem, nie wygracie z Polakami - powiedziała Lichocka.

Ta decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez Prezydium Sejmu - tak z kolei Szymon Hołownia podsumował swoją decyzję o skierowaniu projektu uchwały do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Debata o krzyżu to efekt zarządzenia prezydenta Warszawy

Temat obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej wrócił ostatnio na tapet za sprawą wprowadzonych przez prezydenta Warszawy standardów równego traktowania w podległym mu urzędzie. Zakazano wieszania tam krzyży, a urzędnikom eksponowania symboli religijnych na biurkach.



Dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiela działania komunistycznych władz, wydając zakaz obecności krzyża w podległych mu instytucjach - napisali politycy PiS w projekcie uchwały.



To działania sprzeczne z polską konstytucją, gwarantującą wolność wyznania oraz wyprowadzającą fundamenty polskiej demokracji z wartości, których źródłem jest Bóg. Żaden przedstawiciel władz administracji rządowej ani samorządowej nie jest władny zmieniać zapisów ustawy zasadniczej. Sejm RP wzywa władze Warszawy do zaniechania działań, które uderzają w podstawy polskiego systemu ustrojowego - dodali autorzy projektu.